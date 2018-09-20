Nasrallah: Hizbullah, Suriye'de kalacak

Nasrallah, İdlib anlaşmasından memnun olduklarını belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, güncel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Sol Haber'e göre Nasrallah, Suriye talep ettiği sürece Suriye'de kalacaklarını söyledi.

IŞİD'in Suriye'de yenildiğini söyleyen Hizbullah lideri, örgütün Mısır ve Yemen'e gitmekte olduğunu dile getirdi.

'İDLİB ANLAŞMASINDAN MEMNUNUZ'

İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakattan memnun olduklarını söyleyen Hasan Nasrallah, Suriye'ye desteklerini de yineledi.

Nasrallah, İsrail'in Suriye yönetiminin zayıflaması için çalıştığını belirtti.

Hizbullah lideri, YPG'ye ABD'ye güvenmeme çağrısı yaparak, YPG'nin Suriye hükümetiyle diyalog kurmasını istedi.