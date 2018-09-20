Esad'dan Putin'e taziye mektubu

Sputnik- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği taziye mektubunda, Rus Il-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesiyle ilgili başsağlığı diledi. Esad mektupta, Hmeymim hava üssü yakınlarında düşen Rus Il-20 uçağının 'İsrail'in kibirinin bir sonucu' olduğunu dile getirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Esad'ın Putin'e gönderdiği mektupta, “Rus askeri savaş uçağı Il-20’nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verildi.

Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.

Suriye lideri ayrıca, uçak faciasının 'İsrail’in kibrinin' sonucu olduğunu kaydetti.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.