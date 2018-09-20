'El Nusra Türkiye'nin talebini reddetti'

Cumhuriyet- El Nusra militanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'deki Soçi zirvesinde yaptığı İdlib anlaşması kapsamında tanklarını, silahlarını ve roketatar sistemlerini Türkiye'ye vermeyi reddetti.

"Türkiye için zor dönem başladı"

'SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGE İNİSİYATİFİ REDDEDİLİYOR'

Al Masdar'ın El Nusra ve Uygurlu savaşçılardan oluşan Türkistan İslam Partisi (TİP) komutanlarının ortak açıklamasına dayandırdığı haberde, El Nusra ve müttefiklerinin Suriye'nin kuzeybatısında silahlı gruplar ile hükümet güçleri arasında kalan bölgede silahsızlandırılmış bölge kurulmasına ilişkin Rus-Türk inisiyatifini reddettikleri ifade edildi.

'CEBEL EL AKRAD VE CİSR EŞ ŞUĞUR'DAN ÇIKMAYI PLANLAMIYORLAR'

Diğer taraftan militanların Lazkiye'nin kuzeyindeki Cebel el Akrad ve İdlib'in Cisr eş Şuğur yerleşimlerini terk etmeyeceğinin altı çizildi.