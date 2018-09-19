Maduro et ziyafetini savundu: Yine görüşeceğiz...

İstanbul'da lakabının “Sultan Maduro” olduğunu söyleyen lider, çok yakında ünlü restoranta yine gideceğini söyledi.

Maduro, başkent Karakas’da salı günü düzenlediği basın toplantısında ülkesinde tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. İstanbul’a kısa süreli bir ziyaret için gittiğini ve öğle yemeği yediğini belirten Maduro, “Bakın, yeni bir teknik öğrendim” diyerek Nusret Gökçe’nin tuz dökme hareketini yaptı.

Gökçe’nin kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden Maduro, şunları söyledi:

“Venezuela’nın dünya genelinde ünlü olan birçok dostu var. Ben Nusret’i bilmiyordum, orada tanıştım kendisiyle. Birbirimizle 100 kere kucaklaştık. Ben oturuyordum, o bana sarıldı, sonra ben de kalktım ve ona sarıldım. Sonra bana Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma 700 yıllık eserlerin bulunduğu bir müzeyi gezerken eşlik etti. Ayrıca orada bir Sultan tahtına oturdum, şimdi onlar bana Sultan Maduro diyor.”

“Arkadaşım” dediği Gökçe’ye selam yollayan Maduro, “Nusret, dostum! İstanbul’a tekrar geleceğim ve yine görüşeceğiz. Çok, çok, çok yakında İstanbul’a döneceğim” ifadesini kullandı.

Video sosyal medyada viral oldu

Maduro, Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından birkaç saatliğine İstanbul'a uğrayarak eşi Cilia ile birlikte Nusr-Et et lokantasında yemek yedi. Restoranda et servis ederken yaptığı tuz dökme hareketiyle dünya çapında sosyal medyada “Salt Bae” olarak bilinen Türk aşçı Nusret Gökçe, birçok ünlüyle olduğu gibi Maduro'ya yaptığı yemek servisini de kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Kısa süre içerisinde viral hale gelen görüntülerde Maduro'nun keyifle Gökçe'yi izlemesi ve yemeğin yanında puro içmesi dikkat çekti. Tepkilerin ardından Gökçe videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı ancak bu da işe yaramadı.

Venezuela’da muhalefet Maduro’nun lüks restoranda çekilen görüntülerine tepki gösterdi. Muhalefet lideri Julia Borges görüntüleri kendi resmi Twitter hesabında paylaşarak Maduro'ya tepki gösterdi. Borges paylaşımında "Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia, Venezuela halkından çaldıkları paralarla dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor"ifadelerini kullandı.