Hindistan, üç kere ‘boş ol’ diyerek boşanmayı cezalandıracak

Hindistan hükümeti İslam'da 'Üç Talak’ olarak da bilinen ve geçtiğimiz yıl resmi boşanmanın yerine kabul edilmeyeceği ilan edilen üç defa ‘boş ol’ denilerek uygulanan boşanmak usulünü hala devam ettirenleri cezalandırmaya hazırlanılıyor. Hindistan’da müslümanlar arasında ‘boş ol boş ol boş ol’ denilerek boşanma hala yaygın.

Geçtiğimiz sene ‘Üç Talak’ın yasaklanması kadın hareketleri tarafından yetersiz görülmüştü ve ülke çapında bu yöntemle boşanmanın tamamen önüne geçilmesi için eylemler düzenlenmişti.

Federal Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad düzenlediği basın toplantısında "Üç Talak" yöntemine ceza getirilmesine dönük düzenlemenin nedenini, geçen seneki mahkeme kararına rağmen bu yöntemin hala yaygın olması olarak gösterdi.

BM’nin Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre kadın erkek eşitliğinde Hindistan 144 ülke arasında 87’inci sırada. Müslümanlar arasında imam nikahının yaygın olduğu Hindistan’da kadın hareketleri uzun süredir resmi nikahın zorunlu olması için mücadele yürütüyor. Hindistan'da "Üç Talak" olarak bilinen yöntem sadece yüz yüze değil telefon mesajları ve sosyal medya üzerinden de yaygın bir şekilde yapılıyor. Hindistan'da "Üç Talak" cezaya tabi tutulsa bile müslümanlar arasında çok eşlilik ve imam nikahı hala yasal.

Modi geçtiğimiz ay, Bağımsızlık Günü töreninde yaptığı konuşmada kadınlar için 'adaleti sağlayana' kadar durmayacağını söylemişti. Fakar Modi hükümetinin sınırlı reformları etkisiz olmakla eleştiriliyor. Çok eşlilik ve imam nikahına dokunulmaması ise 2019'da yapılacak genel seçimler için seçim yatırımı olarak görülüyor. Modi hükümetinin bu adımına yönelik Reuters'ta çıkan haberde "Modi müslüman kadınların oylarını almaya çalışıyor" ifadesi yer aldı.