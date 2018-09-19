CNN TÜRK 'İdlib mutabakat zaptını' yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

CNN TÜRK'ün ulaştığı İdlib mutabakatına göre,

1. İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye gözlem noktaları güçlendirilecek

2. Rusya Federasyonu, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

3. Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak ve bölge 15 - 20 km olacak.

4. Silahsızlandırma bölgesinin sınırları sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

5. Tüm radikal terörist gruplar silahlasızlandırma bölgesinden 15 Ekim'e kadar çıkarılacak.

6. Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim'de İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.7. Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. Denetimler insansız hava araçlarıyla havadan da yapılacak.

8. M4 - M5 otoyolu güvenliği yıl sonuna kadar sağlanacak ve trafiğe açılacak.

9. İdlib'de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak. İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

10. İki taraf her türlü tezahürde Suriye'deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi.