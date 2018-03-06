İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, çifte ajan Sergei Skripal İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Boris Johnson, Rusya vatandaşı olan ve İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Durumu rahatsız edici olarak tanımlayan Johnson, olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verileceğini belirtti.

66 yaşındaki Skripal dün bilinmeyen bir madde nedeniyle yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyan Skripal, 2010 yılında yüksek düzeyli bir ajan değişimi operasyonunda yer almıştı.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

Rusya, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunan Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.