18 Eylül 2018 22:32

Trump’tan düşürülen Rus uçağıyla ilgili flaş açıklama

Trump’tan düşürülen Rus uçağıyla ilgili flaş açıklama
Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda’yla Beyaz Saray’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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İsrail’in Suriye’nin Lazkiye bölgesine düzenlediği hava operasyonu sırasında düştüğü açıklanan Rus uçağıyla ilgili olarak Trump, “Bana öyle geliyor ve görünüyor ki uçağı düşüren Suriye” ifadelerini kullandı.

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