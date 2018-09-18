Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık misilleme

Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeili ürünlere yüzde 5 ila yüzde 10 oranında ek vergi getirdi.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin 207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi.

Açıklamada, ilave vergilerin 24 Eylül'de yürürlüğe gireceği bildirildi.

AYNI GÜN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni ticari uygulamanın, ABD'nin Çin'e karşı 200 milyar dolar tutarındaki ürünlere yüzde 10 ek verginin yürürlüğe gireceği tarihle aynı gün olması dikkati çekti.

Konuya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı "ABD'nin mevcut tek taraflı ve ticari korumacılık yöntemleri Çin tarafından kabul edilemez.", Ticaret Bakanlığı da "Kendi yasal hak ve çıkarlarımız ile uluslararası serbest ticaret düzenini korumak için bu duruma eş zamanlı karşılık vermek durumunda kalacağız." açıklamalarını yapmıştı.

ABD'den gün içinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yaklaşık 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına 24 Eylül'den itibaren yıl sonuna kadar yüzde 10 oranında vergi uygulanacağı, 1 Ocak 2019'dan itibaren de bu oranın yüzde 25'e yükseltileceği bildirilmişti.