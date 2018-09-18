'Suriye'de büyücüler insanların korkularından kazanıyor'

Suriye krizinin patlak vermesiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet göstermeye başlayan büyücüler, falcılar ve astrologların sıradan vatandaşların korkuları üzerinden gelir elde ettiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Suriyeli bir büyücü, sağlık, başarılı anlaşmalar, aşk ilişkileri ve nazar gibi geleneksel konularla ilgili talepler geldiğini söyleyerek, doğru formülü ve reçeteyi her kitapçıda satılan birçok kitapta kolayca bulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

'YALNIZCA ALLAH'A SIĞINMALIYIZ'

Suriye Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı yetkilisi Zekeriya Hauli, İslam'da büyücülüğün yasaklandığını ve kişinin kötülüklere yalnızca Allah'a sığınması gerektiğini belirterek büyünün yarar getirmek yerine zarar verebileceğini vurguladı.

'OKULLARDA BU KONUDA EĞİTİM VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Bakanlığın büyücülüğün yayılmasını önlemek için aktif olarak mücadele ettiğini de kaydeden Hauli, camilerde vaazlar sırasında büyücülük ve astrolojinin zararlarını insanlara anlattıklarını, okullarda çocuklara bu konularda eğitim vermeyi planladıklarını vurguladı.