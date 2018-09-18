Macron'un azarladığı işsiz gençten yanıt

'Ulusal Miras Günü' kapsamında haftasonu Elysee Sarayı'nı ziyaret edenlerle sohbeti sırasında işsizlikten şikayet eden genç bahçıvanı azarlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a o gençten yanıt geldi.

'Ulusal Miras Günü' kapsamında haftasonu Elysee Sarayı'nı ziyaret edenlerle sohbeti sırasında işsizlikten şikayet eden genç bahçıvanı "Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum" diye azarlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a o gençten yanıt geldi. Macron'un sözlerinin 'doğru olmadığını' söyleyen genç "(Sözlerini) sindirmek biraz zordu" dedi.

Macron'un işsizlikten şikayet ettiği için azarladığı 25 yaşındaki Jonathan Jahan adlı genç Europe 1 radyosuna Macron'la yaşadığı diyalog hakkında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Macron haftasonu 'Ulusal Miras Günü' kapsamında Elysee Sarayı'nı ziyaret edenlerle görüşürken bahçıvan olmak istediğini söyleyen Jahan Cumhurbaşkanı'na " 25 yaşındayım. Öz geçmiş ve ön yazılarımı gönderdim. Hiçbir işe yaramıyorlar" demişti.

Bunun üzerine Macron da gence "Eğer gerçekten istiyorsan ve motive olmuşsan otellerde, kafelerde, inşaatta işçi alımı yapılıyor. İşçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok. Bu bir gerçek" demişti.

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Gence birçok kafe ve restoranın bulunduğu Montparnasse semtinde iş aramayı öneren Macron " Yolun karşısına geçsem sana bir iş bulurum. Hadi başla" ifadelerini kullanmıştı.

Sonuç vermeyen iş arayışı konusunda Macron'la yaşadığı diyaloğu anlatan genç " İlkin onunla karşılaşmayı ummuyordum. Onunla fotoğraf çektirdim elini sıktım ve kendime 'ya şimdi ya asla' dedim" dedi.​

"ONA 'EĞER DURUM BUYSA İŞ BAKMAYA BERABER GİDELİM' DEMEK İSTEDİM"

Macron'un kendisine söylediklerinin 'doğru olmadığını' düşündüğünü söyleyen Jahan " (Sözlerini) sindirmek biraz zordu. Ona 'eğer durum buysa iş bakmaya benle beraber gel' demek istedim" diyerek daha önce bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını da aktardı.

Eski bir yatırım bankeri olan Macron'un sözleri özellikle sol eğilimli muhaliflerince sert şekilde eleştirilmiş ve Fransız lider sıradan halkın gerçeklerinden kopuk olmakla suçlanmıştı.

Fransız Liberation gazetesi Macron'un sözlerini Fransa'nın son kraliçesi Marie-Antoinette'in yoksullar için sarf ettiği 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözlerine benzetmişti.

"BİZ BİR İŞ ARAMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜK"

Macron hükümetinin bakanları ise Cumhurbaşkanı'na arka çıkarak inşaat ve restoran sahiplerinin uzun süredir işçi bulmakta zorlandıklarından şikayet ettiği savunmasını yapmıştı.

Macron'un sözleri sonrası Fransa Bahçıvanlar Federasyonu Başkanı François Felix gencin kendileriyle iletişime geçmesini de istemişti.

France Info radyosuna konuşan Felix "Biz bir iş arama merkezine dönüştük. Bu iş arayan gencin de bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" demişti.