İsrail'den düşen Rus uçağıyla ilgili yanıt!

"Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır" açıklaması yapıldı.

Rusya'dan açıklama: Uçağımızı Suriye düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının, Suriye ordusundan, İsrail saldırısına karşı fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtilmiş, uçağın, İsrailli pilotların "sorumsuzluğu yüzünden" düştüğünü ileri süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" dedi ve ekledi: "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı."