O suçlamanın ardından Musk'a dava açtı

Tayland'daki bir mağarada günlerce mahsur kalan 12 Taylandı çocuk ve anterönerlerinin kurtarılması çalışmalarına yardım eden İngiliz mağara dalgıcı Unsworth kendisini pedofillikle suçlayan ABD'li girişimci Musk'a iftira davası açtı.

Londra'da yaşan Unsworth, Musk'ın kendisine Twitter yoluyla iftira attığını ardından da bu iddiasını birden fazla kez tekrar ettiğini savunuyor.

75.000 DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Los Angeles'daki federal mahkemede açılan davada Unswoerth zararları için Musk'tan 75.000 dolar tazminat talep ediyor ve ABD'li iş adamının daha fazla iddiada bulunmasının mahkemece yasaklanmasını istiyor.

Unsworth Taylandlı çocuklar kuratılmadan önce CNN'e 13 Temmuz'da veRdiği bir mülakatta Musk'ın tahliyE için önerdiği mini denizaltıyı eleştirmişti ve önerinin 'bir halkla ilişkiler gösterisi' olduğunu savunmuştu.

Unsworth ayrıca Musk'a ithafen "denizaltısını acıtan bir yerine sokabilir" diye konuşmuştu. Tayland'a giderek denizaltıyı tahliyede kullanılmasa da orada bırakan Musk ise Unsworth için pedofilin kısaltması olan 'pedo' ifadesini kullanarak Twitter'dan bir paylaşım yapmış ve "Kusura bakma pedo adam bunu sen istedin" demişti.

Twitter'da 22.5 milyon takipçisi olan Musk daha sonra söz konusu mesajı silip hissedarlarından özür dilese de 28 Ağustos'ta bir kez daha Unsworth hakkında tweet atmıştı.

Musk bu kez "Sizce de beni dava etmemesi tuhaf değil mi? Kendisine ücretsiz yasal hizmet de sunuldu" demişti.

MUSK'IN ÇOCUK GELİN SUÇLAMASI

Los Angeles'daki mahkemeye sunulan 65 sayfalık dava dilekçesine göre Musk ayrıca 28 Ağustos'tan 2 gün sonra Buzzfeed muhabirine yolladığı bir elekronik postada Unsworth'un incelenmesini talep ederek 'Çocuk tecavüzcülerini savunmayı bırakın" ifadelerini kullandı.

Muhabire " O, 30 —40 yıldır İngiltere'den Tayland'a giden ya da orada yaşayan beyaz ve yaşlı bir İngiliz" diyen Musk, Unsworth'un Tayland'a 'o dönem 12 yaşında olan bir çocuk gelin için gittiğini' de öne sürdü.

Dva dilekçesinde ise Unsworth'un hiçbir zaman 18 yaş altı biriyle evlenmediği belirtilerek "Bay Unsworth bir pedofil değil. Pedofili eylemini hiçbir zaman gerçekleştirmedi. Bay Unsworrth bir çocuk tecavüzcüsü değil" dendi.

İngiliz dalgıcın Tayland'da 40 yaiındaki bir kadınla aynı evi paylaştığı ve Tayland'a ilk kez mağara keşifleri ve haritalandırması için 2011 yılında gitmeye başladığı da öne sürüldü. Dilekçede Taylandlı yetkililerin çocukların kurtarılmasına yardımcı olması için mağaraya çağrıldığı ve İngiliz dalgıcın bölgeye ilk ulaşan yabancı görevli olduğunun altı çizildi.

Mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin yerinin Unsworth'un yardım talep ettiği Rob Harper adlı dalgıcın beraberinde getirdiği meslektaşları John Volanthen ae Rick Stanton tarafından 2 Temmuz'da tespit edildiği de vurgulandı.