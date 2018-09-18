O teklif işinden etti!

Çinli hostes, uçuş anında evlilik teklifi aldı ve işinden oldu.

Çin Doğu Hava Yolları'nın uçusu sırasında, bir hostes 4 yıldır ilişkisi olan erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı.

Asia One haber sitesinin haberine göre; uçuştan 30 dakika sonra hostesin erkek arkadaşı dizlerinin üstüne çöktü ve evlilik teklifinde bulundu. O anlar, yolcular tarafından şaşkınlıkla takip edilirken videoya alındı.

Uçaktaki yolcuların, genç kadının evlilik teklifini kabul etmesini alkışladığı görüldü. O anlar, Mayıs ayından itibaren sosyal medyada paylaşıldı. Ancak havayolu şirketinin 10 Eylül'de, "yolcuların can güvenliğini tehlikeye atıldığı" ve"sorumsuz bir davranış" olduğu gerekçesiyle, hostesin işine son verdiği belirtildi.

Erkek arkadaşının, "uçakta evlilik teklifi" planından haberi olmadığını belirten genç kadına, sosyal medyada destek verildi.