Rusya'dan açıklama: Uçağımızı Suriye düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Suriye’de kaybolan İl-20 uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullanan Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

'DÜŞMANCA BİR PROVOKASYON'

Konaşenkov "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını bildirerek, "Uçak, İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Lazkiye saldırısı sırasında kayboldu" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi.



İSRAİL VE FRANSA SALDIRIRKEN KAYBOLDU

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

FRANSA'DAN YANIT

Reuters'e konuşan Fransız askeri kaynak Rus uçağının kaybolmasında Fransa'nın hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etti.