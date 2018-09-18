Suudi Arabistan ve Rusya müttefik oldu

Riyad ve Moskova petrol piyasasında yaşanan gelişmelere hızlı ve en uygun şekilde cevap vermek için yeniden anlaşma yaptı.

İran’ın ABD’nin kendisine uyguladığı yaptırımları petrol piyasasındaki paylarını artırmak için fırsata çevirmekle suçladığı Suudi Arabistan ile Rusya’dan yeni bir hamle daha geldi. İki ülke enerji piyasasında işbirliği yapma kararı aldı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede dünya petrol pazarlarının mevcut durumunu ve iki ülke arasındaki enerji ilişkileri ele alındı.

Toplantıda iki Bakan küresel ekonomideki gelişmelerin yanı sıra petrole olan arz ve taleplerdeki riskleride tartıştı.

El Falih ve Novak, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanan durumlardan, yeterli petrol arzını sağlamak için ortak taahhütlerini yinelediler. Ayrıca, pazarda yaşanan gelişmelere hızlı ve en uygun şekilde cevap vermek ve ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olmak için yeniden anlaştılar. Beraber çalışmaya devam etmek için kararlı olduklarını vurgulayan Bakanlar, OPEC üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında “enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmeye” devam edeceklerini açıkladılar.

Öte yandan, 3-6 Ekim tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası enerji forumuna, Bakan Halid el Falih Rus mevkidaşından gelen davet üzerine katılacak.

İran ikisini de suçlamıştı

İran’ın OPEC Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya’ya İran’ın petrol pazarındaki payını kapmakla ilgili suçlamada bulunmuştu. Erdebili yaptığı açıklamada Rusya’nın, Suudi Arabistan ile ortak hareket ettiği ve İran’ın petrol pazarındaki payını almaya çalıştığını ileri sürmüştü. İki ülkenin küresel petrol piyasalarına denge getirme bahanesi ile İran’ın pazardaki payının peşinde olduğunu söyleyen Erdebili, Amerika’nın yatırımlarının İran’ın yaptığı petrol ihracatına etkilerinden, OPEC üyesi olan Suudi Arabistan’ın ve Rusya’nın ekonomik yaptırımlara karşı takındıkları tutumdan da söz etmişti.

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İran: İdlib operasyonuna katılmayacağız

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Esad yönetiminin İdlib’e düzenleyeceği olası bir operasyona katılmayacağını söyledi. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İdlib’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kasımi, gazetecilere yaptığı açıklamasında ülkesinin İdlib’le ilgili bir operasyon içerisinde bulunmak istemediğini belirtti. Kasımi; ‘İdlib’de insani durumlar ile ilgili girişimler var ve bunun önemini göz önünde bulundurarak bir sonuç elde etmeyi umuyoruz” dedi.