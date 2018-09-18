BM, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve üst düzey komutanların "uluslararası güvenilir bir mahkemede" soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından hesap vermesi çağrısında bulundu.
18 Eylül 2018 09:31
Birleşmiş Milletler'den Arakan açıklaması
Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını kaldığını bildirdi.
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