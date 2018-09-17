ABD istihbaratından Putin-Erdoğan görüşmesi yorumu

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Direktörü Robert Ashley, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin, Suriye’deki çatışmanın çözümü açısından umut verici olduğunu belirtti.

Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşma yapan Ashley, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeler umut verici" dedi.

Yaklaşık 20 farklı grup ve örgütün bulunduğu İdlib'deki durumu ‘kaynayan kazan' olarak nitelendiren Ashley, İdlib'de olası askeri operasyonun uzun vadede sivillerin acılarını ağırlaştıracağı yönündeki ABD'nin duruşunu teyit etti.

ABD'li yetkili, "Barış arayışı yönünde çeşitli gruplar arasında diyaloğu ve işbirliğini görmek istiyoruz" diye ekledi.