BM'den Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere de olumlu etkisi olur' dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere de olumlu etkisi olur' dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dujarric, "Başkan Putin ve Başkan Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında" ifadesini kullandı.