17 Eylül 2018 20:00

Dünyanın en yaşlı yunusu hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı yunusu hayatını kaybetti
Dünyanın bilinen en yaşlı yunusu Moby hayatını kaybetti.
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ABD’nin Florida kıyısında 1960’lı yıllarda doğduğu tahmin edilen ve 1971 yılından bu yana Almanya’daki Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde tutulan, bilinen en yaşlı erkek olan Moby adlı yunus hayatını kaybetti.

Toplam 13 yavrusu olan Moby, önceki gün bakıcılarının yem vermesine cevap vermeyince bakıma alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nürnberg Hayvanat Bahçesi Basın Bürosu Moby’nin ölümünü bir basın bildirisi ile duyurdu. Yunus Moby’nin ölümü hayvanseverler tarafından üzüntü ile karşılandı.

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