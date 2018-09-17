Laboratuvardan özgürlüğüne kaçtı

ABD'de şempanzelere yapılan muamele nedeniyle geçmişte eleştirilerin hedefi olan bir merkezden bir rhesus makak maymunu kaçtı.

ABD’de bir araştırma laboratuvarındaki kafesten kaçan maymun iki gündür bulunamıyor. Maymun son olarak ormanlık alana giderken görüldü.

ABD’nin Louisiana eyaletindeki New Iberia Araştırma Merkezi’nin (Nirc) çalışanları, 5.4 kilogram ağırlığındaki rhesus makak maymununun kafesinde olmadığını cumartesi günü fark etti. Son olarak pazar günü New Iberia kentinde ormanlık alanda özgürlüğüne giderken görülen maymunun arandığı belirtildi.

Louisiana Üniversitesi’ne bağlı merkezden yapılan açıklamada, maymunun bir ‘kafes sorunu’ sonucu kaçtığı, bir ‘çiftleştirme grubu’nun parçası olduğu ve ‘bulaşıcı hastalık taşımadığı’ bilgileri verildi. Bununla birlikte, halkın hayvana yaklaşmaması istendi.

Farklı cinslerde 6 bin 800’den fazla maymunun tutulduğu Nirc, geçmişte şempanzelere yapılan muamele nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Eski bir çalışan, “Farelere daha iyi davranılıyor” diyerek, merkezde hayvanlara fiziksel istismarda bulunulduğunu söylemişti.