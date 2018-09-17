Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesinden ilk mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi başladı. Yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Ortak açıklama, bölgeye yeni bir umut getirecek." oldu.

LİDERLERİN SOÇİ ZİRVESİ'NDEN İLK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Kısa süre içerisinde gerek Soçi’de gerekse diğer yerlerde -İstanbul, Tahran- bir araya gelişlerimiz oldu. Siyasi, askeri, ekonomik, birçok konuklarda fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye de umut verici. Şu anda sadece bölgenin değil dünyanın gözü bugün Soçi’de. Soçi’den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgede çok daha farklı bir umut olacaktır” açıklamasını yaptı.

Putin'in Soçi'den ilk mesajı ise, "Erdoğan ile görüşeceğimiz çok konu var, bazıları komplike konular. Bu konuları gözden geçireceğiz ve çözüm yollarınız arayacağız. Türkiye ile ilişkilerimiz pozitif şekilde gelişiyor, ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından ilişkilerimiz gelişiyor. " oldu.