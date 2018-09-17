Macron'dan 'ananı da al git'i hatırlatan çıkış

Emmanuel Macron, işsiz olduğunu söyleyen gence, "başvurduğunuz her iki restorandan birinde iş bulursunuz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işsiz olduğunu söyleyen gence "sokakta gezseniz, örneğin Montparnasse'ye gitseniz, oradaki tüm kafe ve restoranları gezseniz... Eminim, başvurduğunuz her iki restorandan birinde iş bulursunuz" ifadelerinde bulundu.

Fransa'da 33 yıldır uygulanan "Ulusal Miras Günleri" kapsamında, Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı'nı binlerce kişi ziyaret etti. Cumartesi günü, binlerce kişi Elysee Sarayı'nı ziyaret ederken, işsiz bir genç Macron'a iş bulamadığını ifade etti.

Fransız Liberation gazetesinin haberine göre; Elysee Sarayı bahçesinde Macron'la karşılaşan genç, "şirketlere, hazırladığım özgeçmişimi gönderiyorum, motivasyon mektubumu gönderiyorum fakat hiç kimse bana geri dönmüyor" diye sitem etti.

BFMTV kameralarına yansıyan görüntülerde; Macron gencin sitemi üzerine, "eğer hazırsanız ve motive olmuşsanız; otellerde, kafelerde ve restoranlarda işçi aramayan yer yok" diye belirtti. Genç ise bahçe ve peyzaj sanatı üzerine eğitim aldığını ve bu alanda bir iş aradığını belirtti.

Macron, eğitim aldığı alan üzerine iş bulmakta zorlanan gence, "oteller, kafeler, restoranlar... Caddede gezdiğim zaman bir iş bulurum. Kendileri için çalışmak isteyenleri arıyorlar" ifadelerinde bulundu. Macron'un, alanında iş bulmakta zorlanan gence verdiği tavsiyeler ise işsizlik oranının yüzde 9 olduğu Fransa'da "formalite gereği" gibi görüldü ve tepki gösterildi.

Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2006 yılında, çiftçilerin mağduriyetini "ne olacak bu çiftçinin durumu? İki yıldır anamız ağladı, suya muhtaç olduk” diye dile getiren Mersinli çiftçi Kemal Öncel'e, "Ananı al da git" demişti. Erdoğan'ın bu çıkışı çok konuşulmuştu.