ABD basını, Erdoğan'ın o fotoğrafını servis etti

Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı iki kardeş ile, onların iş ortağı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) Türkiye’ye kaçmak isterken Utah Havaalanı’nda yakalanarak tutuklandı. 511 milyon dolarlık bir kara para aklama ile suçlanan kardeşlerin Türkiye bağlantıları ise işin rengini değiştiriyor.

ABD basını Kingston Kardeşler ve ortakları Sezgin Baran Korkmaz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte çekilmiş fotoğraflarını servis etti.

İddianameyi köşesine taşıyan Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı, Kingston Kardeşler’in sahibi oldukları Washakie Enerji ile onların Ermeni kökenli ortağının sahibi olduğu Noil Enerji şirketlerinin 2010 ile 2016 arasında sahte belgelerle ABD Vergi Dairesi'ni toplam 511 milyon dolar dolandırdıkları iddiasının yer aldığını hatırlatıyor. Utah Savcılığına göre Kingston Kardeşler’in Türkiye'ye yaklaşık 130 milyon dolar para havale ettikleri ve hatta mülk edindilerini de sözlerine ekliyor.

Gürcanlı, isim vermeden Erdoğan’lı fotoğrafa dikkat çekerek, “Kingston kardeşlerin ve Ermeni ortaklarının sonları da, önce Türkiye'de ‘makbul insan’ diye lanse edilip, sonradan ‘ABD'ye itirafçı’ olan Zarrab'ın sonuna benzer mi? Onu davanın gidişatı belirleyecek” yorumunu yapıyor.

Söz konusu şirketlerin Türkiye bağlantısını ise, SBK Holding A.Ş.’nin oluşturduğunu kaydeden Gürcanlı, “Washakie, Noil ve Türkiye'deki SBK Holding'in bağlantısını bizzat Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın 9 Eylül 2016 tarihli bilgi notundan öğreniyoruz. Bilgi notunda, ‘ABD merkezli Washakie Renewable Energy, Noil Energy Group ve bu grupların fonlarının Türkiye'deki yöneticisi ve partneri SBK Holding A.Ş.'nin Türkiye'ye yatırım için hazırladığı’ ve toplam 950 milyon dolarlık yatırım fonu oluşturdukları duyurusu yapılıyor” diyor.

SBK Holding A.Ş.'nin patronu ise Sezgin Baran Korkmaz. ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan özel yetkili Savcı Robert Mueller tarafından ifade vermesi için resmen çağrılan isimlerden birisi olması dolayısıyla tartışma yaratan bir isim.

Gürcanlı, Korkmaz’ın Mueller soruşturmasına dahil olduğu olayı şöyle anlatıyor:

“19 Eylül 2016'da Trump'ın seçim kampanyasındaki kilit isim Michael Flynn – (Trump Başkan seçilince Flynn'i Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da atadı. Ancak bu görevde, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ancak birkaç hafta kalabildi) New York'ta bir otelde iki Türk Bakanla bir araya geldiler. Görüşmeye yine Trump'a çok yakın isimlerden, ABD'nin eski CIA Başkanı James Woolsay de katıldı. Woolsay, daha sonra görüşme hakkında basına- ve elbette özel yetkili savcı Mueller'e- yaptığı açıklamalarda, iki Türk Bakan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Berat Albayrak ile “Gülen'in yasadışı yollardan ABD dışına kaçırılması” konusunda “teorik bir görüşme” yaptıklarını söyledi. Woolsay, görüşmeyi ise bir Sezgin Baran Korkmaz ile bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Kumpas içinde kumpas; Reuters'ın bu öğle yemeğine ilişkin geçtiği habere göre, Woolsay ve eşi, Fethullah Gülen hakkında ABD yönetimi üzerinde lobi yapmak için Flynn'i devre dışı bırakmaya çalıştılar. Woolsay ve karısı, ‘Flynn'den daha etkili lobi yapabilecekleri’ savını öne sürerek, Kormaz ve Alptekin'e bu konuda ‘10 milyon dolarlık bir lobicilik kontratı yapmayı’ önerdiler. Sonuçta belli ki Alptekin, Woolsay ve eşinin önerisinden ikna olmadı ve ‘lobici’ olarak Flynn'i seçti. Nitekim Alptekin'in Hollanda merkezli firması İnovo Flynn'in şirketi ile 530 bin dolarlık lobi anlaşması yaptı. Trump'ı soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller de, Flynn'in üzerine gidince, bu iki Türk işadamının bağlantılarıyla karşılaştı. Sonuçta, her iki Türk işadamına da Mueller ve ekibi tarafından resmen ifade vermek için çağrı yapıldı. O dönemde Türk-Amerikan İş Konseyi başkanlığını da yapan Ekim Alptekin, Mueller'in ekibiyle bir ön görüşme yaptı. Ancak çağrılmasına rağmen, resmi ifadeye gitmedi. Hatta resmi ifadeye çağrıldığı günden bu yana ABD topraklarına ayak bile basmadı. (Konsey başkanlığından da apar topar istifa etti) Sezgin Baran Korkmaz da Mueller tarafından ifade vermek üzere resmen çağrıldı. Ancak o da Mueller soruşturma ekibine ifade vermedi.’