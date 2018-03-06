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6 Mart 2018 13:17
Son dakika: Yolcu uçağını kaçırma girişimi
Kahire'ye giden Mısır Havayolları'na (Egyptair) bir yolcu uçağının kokpitine kimliği bilinmeyen kişilerin girmeye çalıştığı ancak engellendikleri açıklandı.
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