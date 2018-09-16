Japonlar o kelimeleri soruyor: Maraş, rakı...

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google’un bir aylık trend verilerine göre Japonya’da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekti.

Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı ilginç şovundan kaynaklanırken Türkiye ile ilgili aramalarda Maraş dondurması dışında lokum ,rakı, Lira, İstanbul, uluslararası ticaret, Osmanlı İmparatorluğu, Sultanahmet Camii, balon uçuşları ile ilgili konularda üst sıralarda yer aldı.

Japonlar Türkiye'de Kapadokya'ya balon turu için gelen turistler sıralamasında listelerin en önünde yer alıyor.