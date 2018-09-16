Yunan bakandan Kıbrıs açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye’nin garantörlüğünü de içeren “güvenlik ve garantiler” başlığının müzakeresine onay vermesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından lehte bir kazanım olarak değerlendirildi.

NTV'nin haberine göre, Kıbrıs Rum kesimine gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos yaptığı açıklamada, yakın zamanda müzakerelerin yeniden başlayabileceğini dile getirerek, “Müzakere masasında artık güvenlik ve garantiler konusu var. Bunu, BM Genel Sekreter’i de İsviçre’deki müzakerelerde kabul etti. Dolayısıyla daha öncekine nazaran çok daha iyi pozisyondan başlayacağız” dedi.

Müzakereler için “çöküş” nitelemesini reddeden Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, geçen yıl Crans Montana’da düzenlenen konferansın yeterli ön hazırlık yapılmadığı için sonuç vermediğini savundu.