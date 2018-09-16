İngilizler rahatsız: Referandum çağrısı yaptılar

The Observer gazetesinde makele yayımlayan Khan, hükümetin Brexit müzakerelerindeki performansını eleştirerek halka AB üyeliği konusunda yeniden söz hakkı verilmesini istedi.

“Halk, AB’den ayrılma kararını daha fakirleşmek, ekonominin zarar görmesi, hastanelerdeki nöbetçilerin azalması, polisin toplumsal kargaşaya hazırlanması ve terörle mücadelede AB ile iş birliğimizi zayıflatılıp ulusal güvenliğin tehlikeye girmesi için vermedi.” ifadelerini kullanan Khan, halka “yeni bir oy hakkı” verilmesi çağrısı yaptı.

AB ile varılacak herhangi bir Brexit anlaşmasının veya anlaşmasız ayrılık opsiyonunun yanı sıra halka AB’de kalma seçeneğini de sunacak yeni bir referandum yapılması gerektiğini kaydeden Khan, Brexit’in Londra’yı ve İngiltere’nin bütününü olumsuz etkilemesinden duyduğu endişeyi belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May bugüne kadar Brexit konusunda ikincibir referandum için yapılan çağrıları 'demokrasiye ihanet' diyerek reddetti. Khan’ın üyesi olduğu İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de yeni referandum çağrılarına olumsuz baktığını dile getirdi.

İngiltere'de çok sayıda milletvekili, bazı sendikalar ile sivil toplum örgütleri ülkenin AB üyeliğinden ayrılmasının yeniden halk oyuna sunulmasını istiyor.

BREXİT SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. May, Kuzey İrlanda konusunda tarafların mutabık kaldığı bir çözüme ulaşılmadıkça İngiltere'nin belirsiz bir süre için bütün olarak Gümrük Birliği içinde kalmasına yol açacak bir "tedbir" maddesini de kabul etmişti. Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peş peşe görevlerinden istifa etmişti. İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. Uzmanlar ise bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunuyor.