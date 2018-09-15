ABD, yeni hamle! Tamamen durdurdu

ABD'nin Filistin ile İsrail arasında ilişki kurulması için yapılan sivillere yönelik programlara harcadığı milyonlarca doları engellemeye başladığı bildirildi.

Yetkililer ABD Başkanı Trump'ın bu konuda aldığı kararları "diplomasi başarısızlığı" olarak niteledi.

New York Times’ın görüştüğü eski ve yeni devlet yetkilileri, ABD‘nin Filistin’e yaptığı her türlü yardımı durdurma kararı kapsamında, Filistin ve İsrail halklarını bir araya getirerek ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen programlara ayırdığı fonları bir bir durdurma kararı aldığını ve ülkenin Filistinlilere yönelik son yardımları da bitireceğini söyledi.

Trump yönetiminin Filistinli sivillere yönelik artık fon ayırmayı reddettiği programlar arasında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Çatışma Yönetimi ve Yatıştırma Programı, Doğu ve Batı Kudüs’teki çocukları bir araya getiren Kids4Peace (Barış için çocuklar) gibi programların bulunduğu kaydedildi.

“AJANSLAR BATI ŞERİA VE GAZZE’DEKİ FİLİSTİNLİLERE ULAŞAMIYOR”

Yetkililer, yapılan fon kesintileri sonucunda sadece İsrailli Yahudi ve Arapların ABD‘nin yardımından yararlanabileceğinin altını çizdi.

USAID’den yapılan açıklamada da “Ajans şu anda Trump yönetiminin Filistin’e yardım konusunda aldığı son kararlar nedeniyle Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere ulaşamıyor.” ifadesine yer verildi.

Söz konusu programlar, ABD bütçesinden ayrılan milyonlarca dolarla özellikle genç Filistinliler ile İsrailliler arasında birebir iletişim kurulması için Batı Şeria ve Gazze gibi bölgelerde çalışmalar yürütüyor.