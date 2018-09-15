İngiltere'de parlamento oturumuna bebeğiyle katıldı

Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Jo Swinson, Avam Kamarası'nda vekaleten oy kullanma hakkının tartışıldığı oturuma oğlu Gabriel ile geldi.

Aynı zamanda partisinin dış politika sözcüsü de olan Jo Swinson, ikinci çocuğu Gabriel'i 29 Haziran'da dünyaya getirmişti.

Swinson BBC İskoçya Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Parlamentoda oğlum ile otururken kendimi gayet doğal hissettim" dedi.

'KUCAĞIMDA UYUYAKALMIŞ'

Oturum başında oğlu yanında olmayan Swinson, daha sonra emzirmek için ayrıldığında oğlunun kucağında uyuyakaldığını söyledi.

Swinson, "Ya uyandırıp 20 dakikalığına başkasına bırakacak ya da yanımda getirecektim. Neyse ki oturumun büyük bölümünde uyumaya devam etti" diye konuştu.

Jo Swinson, davranışının parlamentonun modernleştirilmesinde ileri bir adım olarak algılanmasını umduğunu söyledi.

Ebeveynlerin hem çocukları hem de iş hayatlarındaki sorumlulukları birleştirebilmelerinin mümkün olması gerektiğini belirten Swinson, bunun genellikle zorlaştırıldığını vurguladı.