6 Mart 2018 10:48

Fırat Kalkanı bölgesi hakkında flaş iddia

Fırat Kalkanı bölgesi hakkında flaş iddia
Reuters'tan müthiş iddia: 'Türkiye'den 9 bölgeye kamp'
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Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındaracak kamp kuracağını duyurdu.


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