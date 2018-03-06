Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındaracak kamp kuracağını duyurdu.
6 Mart 2018 10:48
Fırat Kalkanı bölgesi hakkında flaş iddia
Reuters'tan müthiş iddia: 'Türkiye'den 9 bölgeye kamp'
Reuters haber ajansı, Türk kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye'nin İdlib'e ve Fırat Kalkanı harekatının düzenlendiği bölgeye 9 noktada 170 bin kişiyi barındaracak kamp kuracağını duyurdu.
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