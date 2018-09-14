'Aşırı çalışma öldürüyor'

The Economist'te yayımlanan bir haberde Japonya'da fazla mesai saatlerine dayalı çalışma modelinin ülke ekonomisini yıpratmaya başladığı belirtiliyor.

Şirketlerin artık yeni çalışanlarına kazanç ve güvence vadedecek kaynak sağlayamadığı ifade edilirken, kadın işçilerin yaşamlarının gittikçe zorlaştığı, işinden ayrılan çocuk sahibi kadın sayısında artış gözlemlendiğina dikkat çekiliyor. Genç kesimde ise bir işe girmek yerine dükkan işletme fikrinin yaygınlaştığı aktarılıyor. Japonya'nın G7 ülkeleri içinde en düşük üretkenliğe sahip ülke olduğunun altı çiziliyor.

Hükümetin ve şirketlerin durumun farkında olduğu ama sorunları çözmekte güçlük çektiği, daha iyi ve sağlıklı koşullarının oluşturulması için baskının arttığı, aşırı mesai nedeniyle gerçekleşen intihar ve ölümlerin gündemin ilk başlığı konumuna geldiği ifade ediliyor.

Bazı şirketlerin durumu çözmek için girişimlerde bulunduğu, ancak Japonya'da “kurallara uyma ve özveri” kültürünün belirleyici olduğu, düzenlemelere rağmen işten erken çıkanların sayısının oldukça az olduğu belirtiliyor.

Japonya'da uzun çalışma saatlerinin bir nedeninin de büyük şirketlerin yasalar gereği çalışanların üretkenliği yerine yaşına ve şirkette çalıştığı yıl sayısına dikkat etmesi olduğu, bu nedenle şirket içi dinamiklerin yavaş işlediği öne sürülüyor.

Japonya'da "değişim" ve "rekabetçilik" için koşulların müsait olduğu, ancak ülkede siyaset ve şirket liderlerinin erkek ağırlıklı, tutucu ve basiretsiz olduğu vurgulanırken, işçilerin talepkar olmamasının ve konformizmin yaygın olmasının değişim sürecini yavaşlattığı savunuluyor.