Protestolar İsrail'e geri adım attırdı!

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum." şeklinde açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da İzlanda'da Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla gelecek yıl İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nın boykot edilmesi için kampanya başlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze katliamının üzerinden 3 gün geçmişken Eurovision'u kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilay'i ağırlayarak kameralar karşısında, birinci gelen şarkıcının ünlü tavuk dansını birlikte yapmıştı.

SANATÇILARDAN BOYKOT ÇAĞRISI

Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vererek, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL GERİ ADIM ATTI

İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin kazandığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın nerede yapılacağı tartışma konusuydu. İsrail hükümeti yarışmayı Kudüs'te yapmak istiyordu. Ancak yarışmanın burada yapılması durumunda birçok ülkenin boykot kararı alacağı korkusu geri adım attırdı. ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanımasının ardından çıkan tartışmalara son nokta konuldu. Eurovision, yarışmanın 'kültür ve ticari başkent' Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı.