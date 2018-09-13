ABD'den yeni yaptırım kararları!

ABD Hazine Bakanlığı, Çin merkezli Yanbian Silverstar Network Technology ve Rusya merkezli Volasys Silver Star adlı şirketlere, Pyongyang rejimiyle ilişkileri dolayısıyla yaptırım uygulanacağını bildirdi.

ABD yönetimi, Kuzey Kore hükümeti tarafından kontrol edildikleri gerekçesiyle Çin ve Rusya’da faaliyet gösteren iki şirket ile Kuzey Koreli bir yöneticiyi yaptırım listesine aldı.

Ayrıca Yanbian Silverstar Network’un Kuzey Koreli Üst Yöneticisi (CEO) Jong Song Hwa’nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, China Silver Star olarak da bilinen Çinli şirketin, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği ve milyonlarca dolar kar ettiği bilgilerine de yer verild