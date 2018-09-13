Avrupa Parlamentosu'ndan 'katil robot' yasağı

Bu alanda uluslararası bir yasak çağrısı yapan karara bazı Avrupa parlamenterleri, yapay zekanın gelişimini kısıtlayabileceği çekincesiyle karşı çıkıyor. Parlamenterlerin bir kısmı da bazı ülkelerin bu tür silahlar geliştirirken diğer ülkelere izin verilmemesinin bir güvenlik sorunu yaratabileceğini düşünüyor.



Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu tartışma uzak gelecek veya bilim kurguyla ilgili bir tartışma gibi gözükebilir ama değil" diyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller - Avrupa Özgür İttifakı parlamento grubunun güvenlik politikaları sözcüsü Bodil Valero, "Otonom sistemler uluslararası çapta yasaklanmalı" diyor.

Valero, "Ölüm ve yaşam arasındaki kararı verme yetkisi asla insanlardan alınıp makinelere verilmemeli" diyor.