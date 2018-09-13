Rusya: Son darbeyi vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin de katılması için teklif gittiği, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun komuta ettiği Rusya'nın 11-17 Eylül'de 297 bin askerle gerçekleştireceği Vostok 2018 (Doğu 2018) tatbikatlarının ana aşamasının sona erdiğini açıkladı.

DHA - Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı tatbikatların bu aşamasında "askerlerin saldırıyı geri püskürttükleri, birliklerin saldırıya geçişini düzenledikleri ve rakibin önemli birliklerine son darbeyi vurdukları" belirtildi.

Ana aşamanın sona ermesine özel olarak "Tsugol" poligonunda Doğu Askeri Okrugu ve Merkez Askeri Okrugu´nun askerleri ile Çin ve Moğolistan´ın birliklerinin geçiti düzenlendi ve askeri araçlar sergilendi.

Tören geçidinde, özellikle T-72B3 tankları, BMP-3, BTR-80, BTR-82 ve BMD-4M savaş araçları yer aldı.

VOSTOK-2018

Rus ordusunun Sibirya ve ülkenin doğusunda 11-17 Eylül'de gerçekleştireceği Vostok-2018 tatbikatına 297 bin asker katılacak.

Çin ve Moğolistan askeri birliklerinin de iştirak edeceği tatbikatta binden fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, yaklaşık 36 bin tank ve diğer zırhlı askeri araç ile 80'e yakın geminin görev yapması bekleniyor.

Vostok-2018'in, Sovyetler Birliği döneminde 1981'de yapılan "Zapad-81" tatbikatından bu yana Rusya'nın en yüksek katılımlı askeri tatbikatı olması öngörülüyor.