Papa Francis'ten Japonya açıklaması

Vatikan'da kendisini ziyaret eden 'Tensho Kenoho Shisetsu Kenshokai' adlı yardım kurumunun Japon temsilcileri ile görüşen Papa Francis "Gelecek yıl Japonya'yı ziyaret etme niyetim hakkında konuşmak istiyorum. Bu dileği gerçekleştirmeyi umuyorum" dedi.

1585 yılında 4 genç Japonun yanlarındaki bazı Cizvit misyonerleriyle dönemin Papa'sı 13. Gregory'i Roma'da ziyaret ettiğini de anımsatan Papa, onun bir Japonun Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olduğunu ve yolculuğun 8 yıldan fazla sürdüğünü söyledi.

Papa " Sizinki (yolculuğunuz) daha kısa ve daha az yorucu. Ama umarım siz de onlar gibi Papa tarafından hoş karşılandığınızı hissedersiniz" ifadelerini kullandı.

Arjantinli Papa daha önce de Japonya'yı ziyaret etmek istediğini birden fazla kez söylemişti.

Gençliğinde Japonya'da misyonerlik yapmak isteyen Papa Francis akciğerlerindeki bir operasyon sonrası bu planını iptal etmek zorunda kalmıştı.