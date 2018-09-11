11 Eylül 2018 23:08

BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı

BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye, Rusya ve İran'a İdbil'de savaşı önleme çağrısı yaptı.
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