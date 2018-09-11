Serena Williams karikatürüne ırkçılık suçlaması

Avustralyalı karikatürist Mark Knight, Amerikalı tenisçi Serena Williams'ın ABD Açık Tenis Turnuvası finalindeki saha hakemine gösterdiği tepkiyi tasvir eden karikatürüyle ırkçılık yapmakla suçlandı.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Knight, Herald Sun gazetesinde yayınlanan Williams karikatürünü savunarak, söz konusu çizimlerin ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı içerdiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Williams ve Japon tenisçi Naomi Osaka arasında oynanan ABD Açık Tenis Turnuvası finalini televizyondan izlediğini belirten Knight, oyuncunun sadece "korttaki kötü davranışını" tasvir etmeyi amaçladığını söyledi.

Karikatürde, dünya tek kadınlarda bir numaralı seri başı Williams, kırık tenis raketinin üzerinde ağlayarak zıplarken, bebek emziği de karede yer alıyor. Karikatürün arka planında ise hakemin sarı saçlı ve beyaz tenli çizilen Osaka'ya, "Kazanmasına izin verebilir misiniz?" dediği görülüyor.

Jim Crow ve Sambo benzetmesi

Knight'ın çizimini sosyal medya üzerinden eleştiren İngiliz yazar JK Rowling, karikatürü geçmişte Afro-Amerikanları hedef alan ırkçı karikatürlere benzetti.

Washington Post'ta yer alan bir makalede de karikatürde Williams'ın yüz hatlarının, 19. ve 20. yüzyılda siyahileri aşağılayan Jim Crow karakterindeki gibi insanlıktan uzak resmedildiği değerlendirmesi yer aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Japon tenisçi Osaka'nın sarı saçlı ve beyaz bir kadın olarak çizilmesine dikkati çekti.

ABD'deki Siyahi Gazeteciler Ulusal Birliği de çizimi "Birçok açıdan iğrenç" ifadeleriyle değerlendirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, "Her iki kadın (Osaka ve Williams) için yapılan çizim hem ırkçı hem de cinsiyet ayrımcılığını içeriyor ama Williams'ın tasviri gereksiz bir şekilde Sambo'ya benzetilmiş" ifadelerine yer verildi.

"Küçük Kara Sambo" isimli 1899'da yazılan çocuk kitabında, kırmızı kalın dudaklı olarak çizilen siyahi çocuk karakter Sambo, aşağılayıcı ve ırkçı tasvirlerde kullanılıyordu.

Karikatürün sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından gelen tepkiler hakkında "dünya çıldırmış" yorumunu yapan Knight, "Bu karikatürler (Sambo ve Jim Crow) hakkında veya o dönemle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim." ifadeleri ile kendini savundu.

Herald Sun gazetesinde uzun yıllardır karikatürleri yayımlanan Knight, geçen ay da Melbourne'de Afrika kökenli gençlerin karıştığı sokak kavgalarını, yüzü olmayan siyahi insan figürleriyle tasvir etmesi üzerine benzer eleştirilere maruz kalmıştı.