11 Eylül 2018 14:43

Rusya: Provokasyon için görüntü çekmeye başladılar

Rusya: Provokasyon için görüntü çekmeye başladılar
Rusya, İdlib'deki cihatçıların, kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladığını ileri sürdü.
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Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, İdlib'deki muhaliflerin, kimyasal saldırı gibi gösterip hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon için görüntü çekmeye başladığını söyledi.

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