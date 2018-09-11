Afganistan'da intihar saldırısı: En az 20 ölü

Afganistan'ın Nangarhar şehrinde bir intihar saldırısı gerçekleşti. Ölü ve yaralı sayısı her an artıyor.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde eylem yapan kalabalığa yönelik bir intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geliyor.

Nangarhar hükümet sözcüsü saldırının Nangarhar vilayetindeki Mohmand Dara bölgesinde eylem yapan kalabalığa yönelik olduğunu açıkladı.

Associated Press'in (AP) aktardığına göre bir polis yetkilisi saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü açıkladı.

Diğer yandan TOLO News'a konuşan yerel hükümet sözcüsü saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Reuters'e konuşan yerel yönetim konseyi üyesi Sohrab Qaderi ise saldırıda en az 45 kişinin öldüğünü ve yaralandığını,yaralıların hastanelere kaldırıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini söyledi.

TOLO News'a göre eylemciler Mohmad Dara yakınlarındaki Achin bölgesinin emniyet müdürünün görevden alınması için eylem yapıyordu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.