ABD'den tehlikeli hamle

John Bolton, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde ABD, Fransa ve İngiltere'nin daha öncekilerden 'çok daha güçlü bir yanıt verme' konusunda anlaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanması halinde, buna daha sert yanıt verilmesi konusunda Fransa ve İngiltere ile anlaşıldığını söyledi.

'İNGİLTERE VE FRANSA DA BİZLE HEMFİKİR'

Sputnik'in haberine göre, Federalist Society (Federalist Toplum) isimli kuruluşun toplantısında yaptığı politika sunumunun ardından soruları yanıtlayan Bolton "Biz son günlerde mesajımızın ulaşması için çalıştık. Eğer üçüncü kez kimyasal silah saldırısı olursa, bunun yanıtı çok daha sert olacak. İkinci (kimyasal) saldırının ardından bizimle hareket eden İngiltere ve Fransa ile bu konuda istişarelerde bulunduk. Onlar da üçüncü kez kimyasal silah kullanımı karşısında daha sert bir yanıt verilmesi konusunda bizle hemfikir" dedi.

Bolton, 22 Ağustos'ta da ABD'nin 'İdlib ya da Suriye'nin herhangi bir yerinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulaması halinde hızlı ve ölçülü bir yanıt verebileceğini' söylemişti.

ABD'li yetkililer son günlerde Suriye hükümet güçlerinin İdlib'e yapılması planlanan operasyon öncesi kimyasal saldırı hazırlığı içinde olduğunu öne sürüyordu.

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanmaması yönündeki uyarıları gözardı etmesi halinde uygulanabilecek askeri seçenekler konusunda Beyaz Saray'la rutin görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

'EN ÇİRKİN İDDİALARDAN BİRİ'

'Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) daha önceki kimyasal saldırılara yanıt vermedeki başarısızlığının kurumun savaş suçlarını önlemedeki acizliğinin kanıtı olduğunu' iddia eden Bolton, ABD'nin Suriye'de El Kaide militanlarını kimyasal silah kullanmaya teşvik ederek bu suçtan Suriye hükümetini sorumlu tutmak istediği yönündeki iddiaları da reddetti.

Bolton "Rusya ve diğerleri bizim El Kaide'ye kimyasal silah kullanma izni verdiğimizi ve bunun suçunu Suriye hükümetine atmayı denediğimizi söyledi. Bu 20. ve 21. yüzyıldaki propaganda tarihinin en çirkin iddialarından biri" ifadelerini de kullandı.