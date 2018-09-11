Florence, son 20 yılın en şiddetlisi olabilir

Atlas Okyanusu'nda etkili olan ve perşembe günü ABD'nin doğu kesimini vurmasını beklenen Florence Kasırgası'nın, ABD'nin son 20 yıldaki en şiddetli kasırgası olabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florence Kasırgası'nın kategorisini 4 olarak güncelledi ve bu kasırganın şiddetinin saatte 225 kilometreyi geçtiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin artıp 5'inci kategoriye yükselebileceğine işaret edilerek, "Gerçek şu ki yoğunluğu ne olursa olsun Florence geniş ve oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

Kasırganın etkili olması beklenen Güney Carolina'nın Valisi Henry McMaster ise eyaletin kıyı kesimindeki 8 bölgesinde tahliye emri verildiğini, 26 bölgede de okullar ve sağlık merkezleri dahil devlet dairelerinin kapatıldığını belirtti.

Virginia Valisi Ralph Northam da kıyı kesimindeki iki bölge için tahliye emri çıkarttı.

Meteoroloji uzmanları, Florence'in ABD'yi son 20 yılda vuran en şiddetli kasırga olabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'TAN UYARI

ABD Başkanı Donald Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'lileri yaklaşan kasırgayla ilgili uyardı.

Trump, "Florence'in son yıllarda doğu kesimini vuran en kötü kasırgalardan biri olabileceği bilgisini aldım. Ayrıca Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Virginia'yı doğrudan vuracağı söylendi. Lütfen hazırlıklı ve güvende olun" ifadelerini kullandı.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ve Virginia Valisi Ralph Northam ile telefonda görüştüğünü belirten Trump açıklamasında, "Federal hükümet yanınızda, 7/24 yardıma hazırız" mesajını paylaştı.