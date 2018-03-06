ABD'den flaş SDG açıklaması

Manning, Türkiye’deki İncirlik Üssü’nü başka bir yere taşıma yönünde bir planlarının olmadığını da söyledi.

Bir diğer sözcü Adrian Rankine-Galloway ise çok sayıda SDG'linin 'muhtemelen Afrin'e gittiğini' belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Afrin harekâtı nedeniyle Suriye’nin doğusundaki IŞİD karşıtı operasyonlarda ‘operasyonel bir duraklama’ yaşandığı yönünde bir açıklama yaptı. Bir dizi Pentagon yetkilisi, ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yüzlerce üyesinin Fırat’ın doğusundan Afrin’e gittiğini söyledi.

"BAZI OPERASYONLAR ASKIYA ALINDI"

Pentagon sözcülerinden Robert Manning, basın toplantısındaki yaptığı açıklamada, söz konusu duraklamanın ‘SDG’nin sahadaki bazı operasyonlarının askıya alındığı’ anlamına geldiğini belirtti. Manning, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı hava saldırılarının etkilenmediğini ve SDG’nin örgütten aldığı topraklardaki mevzilerini koruduğunu da ekledi.

"ABD ORDUSUNUN TANIKLIĞINA GÖRE…"

Bir diğer Pentagon sözcüsü olan Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise ABD ordusunun, ‘SDG savaşçılarının IŞİD’le mücadeleyi terk ettiğine tanık olduğunu’ söyledi. Reuters’ın aktardığına göre Galloway, “SDG içindeki bazı savaşçılar Fırat Vadisi’nin ortasındaki operasyonları başka yerlerde, muhtemelen Afrin’de savaşmak için terk etti” dedi.

"İKİ HAFTADA YÜZLERCESİ GİTTİ"

Reuters’a isim vermemek kaydıyla konuşan bir diğer ABD’li yetkili de son iki haftada yüzlerce SDG’linin Fırat Vadisi’nin orta bölgelerindeki operasyonları terk ettiğini söyledi.