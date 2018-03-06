Yunanistan'dan iki yunan askeri hakkında açıklama

Devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan iki Yunan askerin mahkeme sürecini değerlendiren Kotzias, "Türkiye, uluslararası hukuk hükümlerine ve geleneklerine uygun hareket etmeli ve rutin sürecin ciddi bir siyasi ve yasal soruna dönüşmesine izin vermemeli" dedi.

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında, 1 Mart Perşembe günü Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Mahkeme, Yunan askerlerin tutukluluğun kaldırılması için yapılan başvuruyu da reddetmişti.