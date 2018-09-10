İngiltere'de alarm!

İngiliz polisi, Londra'nın doğusundaki Westfield alışveriş merkezi yakınlarında park halindeki şüpheli bir araç nedeniyle tren istasyonlarına giriş çıkış kapatıldı.

Başkent Londra'nın merkezindeki park halindeki şüpheli bir aracı araştırmak için İngiliz polisleri tren istasyonunu kapattı.

Geçtiğimiz günlerde de İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Londra'daki merkezi, önüne park edilen şüpheli minibüs nedeniyle polis tarafından güvenlik çemberine alınmış, BBC binasına giriş çıkışlar da durdurulmuş, BBC etrafındaki bazı yollar da polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı.