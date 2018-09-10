Aşırı sağcılardan korkutan yükseliş

İsveç'te resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı ve göçmen karşıtı olan İsveç Demokratları (SD) oylarını artırdı.

Sandıkların yüzde 99’u açılmışken Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin oy oranı da merkez sağdaki dört partinin ittifakı olan İttifak’ın oy oranı da yüzde 40 civarında gözüküyor. Seçimden önce iki parti de SD ile koalisyon yapmama sözü vermişti.

İsveç seçimden önce Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti’nin, dışardan Sol Parti destekli azınlık hükümeti tarafından yönetiliyordu. Seçim sonucunda Sosyal Demokratlar ve Yeşil Parti’nin oyu azalırken Sol Parti’nin oyları arttı.

Seçimin ardından bir açıklama yapan İsveç’in Sosyal Demokrat Başbakanı Stefan Lofven, önümüzdeki haftalarda da görevde kalacağını ve siyasi yelpazenin SD dışında kalan partileriyle işbirliği imkanı arayacağını söyleyerek, “Parlamento açılana kadar iki haftamız var. Başbakan olarak sakin bir şekilde, seçmenlerin oylarına ve İsveç’in seçim sistemine saygı göstererek çalışacağım” demişti.

İsveç Demokratları seçim boyunca göçmen karşıtı bir tutum sergilemiş ve ülkede yaşayan Türkler de dahil olmak üzere azınlıkları sınır dışı edeceğini iddia etmişti.