Xi Jinping'den Kuzey Kore liderine tebrik mesajı

Çin Uluslararası Radyosu - Xi Jinping, mesajında Kuzey Kore'nin Kim Jong-un liderliğinde önemli sosyal ve ekonomik ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekerek, ülkedeki sosyalizm davasında yeni bir tarihî döneme girildiğini kaydetti.

Çin ile Kuzey Kore'nin iyi komşular olduklarına işaret eden Xi Jinping, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun, tarafların ortak ve kıymetli varlığı olduğunu ifade etti.

Çin'in Kuzey Kore ile dostluk ve işbirliğine büyük önem verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Kuzey Kore ile ikili ilişkilerini daima ön planda tuttuğunu belirtti. Xi, Kim Jong-un ile birlikte ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamak için çalışmaya, böylece iki ülke ve iki halka yarar getirmenin yanı sıra, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Kuzey Kore'nin 70'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho'ya bugün bir tebrik mesajı gönderdi.