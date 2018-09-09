TSK:"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."
9 Eylül 2018 19:16
Yunanistan 2 Türk askeri hakkında kararını verdi
Yunanistan 2 Türk askerini iade etti.
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