Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Amerikalı teknoloji devi Apple'a ürünlerini Çin yerine ABD'de üretmesi çağrısında bulundu. Şirketin ürünlerinin Çin'de üretmeye devam etmesi durumunda tarifelerden etkileneceğine işaret eden Trump, "Apple ürünlerinin fiyatları Çin'e getirebileceğimiz devasa tarifeler nedeniyle artabilir. Bunun sıfır vergili hatta vergi teşvikli kolay bir çözümü var. Ürünlerinizi Çin yerine ABD'de üretin. Fabrikalarınızı inşa etmeye şimdi başlayın. Heyecan verici" ifadelerini kullandı.
9 Eylül 2018 12:39
Donald Trump'tan Apple'a çağrı
ABD Başkanı Donald Trump, Apple'a çağrıda bulundu.
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